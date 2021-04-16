Украинский конфликт: Россия не видит поводов для успокоения

Несмотря на то, что количество нарушений режима прекращения огня в Донбассе снизилось, это не повод успокоиться и прекратить следить за ситуацией в регионе, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Между тем ВСУ только за минувшие сутки 5 раз обстреляли территорию ДНР. Как заявил глава Республики Денис Пушилин, 15 апреля погиб мужчина, а ранее – пенсионер и ребенок.

Впрочем, президент Украины Владимир Зеленский уверен, что ситуация в Донбассе остается контролируемой. При это глава государства призвал доверять только сообщениям, которые приходят из Генштаба ВСУ и президентского офиса.