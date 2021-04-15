Зеленский считает обстановку в Донбассе контролируемой

Обстановка в Донбассе в настоящее время остается контролируемой. Так считает президент Украины Владимир Зеленский.

Подводя итоги состоявшегося заседания Совета национальной безопасности и обороны, самым важным вопросом стала ситуация в Донбассе. Зеленский обратил внимание на то, что в СМИ много разной информации, потому призвал граждан доверять только официальным заявлениям Генштаба или офиса президента страны.

Украинский глава обратил внимание на то, что есть некоторые детали, которые он лично обсудит с президентом Франции и канцлером Германии Ангелой Меркель. Переговоры запланированы на пятницу, 16 апреля.

Ранее польский политолог Мацей Вишневский предположил, что война на Украине может привести к ее распаду.

Ситуация в Донбассе обострилась в феврале текущего года. Недавно Владимир Зеленский лично посетил регион.