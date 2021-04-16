После встречи с Зеленским Макрон заговорил на украинском

Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Twitter опубликовал пост, посвященный ситуации в Донбассе. Примечательно то, что написан он на украинском.

Макрон обратил внимание на то, что Париж, Берлин и Киев продолжат мобилизовать свои усилия. Страны настроены на поиск политического решения, которое является единственно возможным.

Щодо ситуації в Донбасі, разом з Україною та Німеччиною ми продовжуємо мобілізувати свої зусилля і надалі рішуче налаштовані на пошук політичного рішення, що є єдиним можливим. pic.twitter.com/B0GfLvxTVj — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 16, 2021

Данный пост появился после того, как украинский президент Владимир Зеленский посетил Францию. Там он провел встречу с Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель — она участвовала в переговорах по видеосвязи.