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Ситуация в Донбассе 1 час назад

16 апреля 2021 22:41

После встречи с Зеленским Макрон заговорил на украинском

Президент Франции Эммануэль Макрон на своей странице в Twitter опубликовал пост, посвященный ситуации в Донбассе. Примечательно то, что написан он на украинском.

Макрон обратил внимание на то, что Париж, Берлин и Киев продолжат мобилизовать свои усилия. Страны настроены на поиск политического решения, которое является единственно возможным.

Данный пост появился после того, как украинский президент Владимир Зеленский посетил Францию. Там он провел встречу с Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель — она участвовала в переговорах по видеосвязи.

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