Зеленский пообещал обсудить Донбасс в формате нормандской четверки

В Париже обсудили ситуацию в Донбассе. Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По видеосвязи к ним присоединилась и канцлер Германии Ангела Меркель. Как уговаривали президента Украины соблюдать Минские соглашения?

Он держал ее за руку до самой последней ступеньки трапа. Президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой прилетели в Париж. Сразу после церемонии приветствия чета села в автомобиль.

Внутренний дворик Елисейского дворца. Строй почетного караула. У автомобиля Зеленских встречают президент Эммануэль Макрон с супругой. Уже на ступенях заминка – президент Украины словно никак не может понять, где его место. Встает с краю. Ситуацию спасает французкий лидер, помогая дамам.

В Париже у президента Украины две встречи. Сначала тет-а-тет с президентом Франции. Главная тема – ситуация на юго-востоке страны, которая вновь подошла к точке кипения.

ОБСЕ заявляет: обстрелов у линии соприкосновения в Донбассе стало больше. За две недели число нарушений режима тишины скакнуло с тысячи до четырех тысяч. Но и без специальной мониторинговой миссии это очевидный факт. Уровень насилия зашкаливает. У линии разграничения люди годами живут как на вулкане. В постоянном страхе за свою жизнь.

По данным ООН, в ходе столкновений за все время конфликта погибли более 13 тысяч человек. Очередная жертва среди мирных жителей: снаряд прилетел на окраину Донецка прямо к жилому дому. Выбило окна, один из осколков попал в мужчину, который погиб на собственной кухне.

Пока украинские силовики обстреливают мирных жителей Донбасса, верховный главнокомандующий все еще дуется за то, что в марте на переговоры в формате видеоконференции лидеры России, Франции и Германии его не позвали.

"Ему нужно показать гражданам Украины, что он является рукопожатным. Потому что с точки зрения Украины, проведение важнейших для нее переговоров без присутствия ее участника говорит о том, что она уже вычеркнута за пределы данных переговорных процессов. Зеленский этого очень боится. Поэтому поехал в срочном порядке проговорить и показать миру и Украине свое участие", – говорит политолог, эксперт Центра Евразийской интеграции Олег Ногинский.

В Кремле пока не видят повода полностью успокаиваться по ситуации в Донбассе и внимательно следят за тем, что происходит на линии соприкосновения. Москва призывает Париж и Берлин сосредоточиться на побуждении Киева к деэскалации.

"Для нас было важно, чтобы и господин Макрон, и госпожа Меркель во время общения с Зеленским использовали свое влияние и донесли до главы украинского государства тезис о необходимости решительного прекращения каких-либо провокационных действий на линии соприкосновения или акцентировали необходимость безусловного соблюдения режима прекращения огня", – прокомментировал ситуацию Дмитрий Песков.

Переговоры продолжаются несколько часов. Сначала с Макроном, затем по видеосвязи присоединяется канцлер Германии Ангела Меркель. Зеленский один выходит к журналистам. Говорит, что готов обсудить ситуацию в Донбассе в формате нормандской четверки.

"Мы обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе и режим прекращения огня. Я настроен на то, чтобы мы все вчетвером подключились. Вопрос ситуации по безопасности на востоке Украины и деоккупации наших территорий. Именно такие вопросы решаются на встречах в нормандском формате, где вопросы решают четыре лидера", – заявил президент Зеленский.

А Эммануэль Макрон и Ангела Меркель в свою очередь подчеркнули важность полноценной реализации Минских соглашений.

"Канцлер Германии и французский президент указали на поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Они указали на необходимость полноценной реализации Минских соглашений с обеих сторон, а также заявили, что Германия и Франция продолжат прикладывать усилия в рамках нормандского формата".

19 апреля встретятся советники лидеров стран Нормандской четверки. Они согласуют пошаговый план реализации Минских соглашений. Кроме того, речь шла об обмене пленными и войсках, которые, по мнению трех лидеров, Россия должна отодвинуть от границы Украины.

"Везде жалуется на агрессивную Россию, которая сосредотачивает войска на границе несчастной защитницы Европы и мира. Украине и теперь можно клянчить новые кредиты и просить погладить. Когда в украинском политикуме непорядк с социально-экономической ситуацией и внутренними рейтингами, они начинают разыгрывать карту военной внешней угрозы", – говорит эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.

И похоже, что Киеву с его ворохом нерешенных внутренних проблем "европейская поддержка" необходима, как никогда ранее. Вот только еще в преддверии встречи Запад дал понять, что помощь будет весьма ограниченной.