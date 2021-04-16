ВСУ продолжают обстреливать мирные районы Донбасса

Ситуация на востоке Украины остается сложной. Только за сутки киевские силовики пять раз обстреляли ДНР. При этом Владимир Зеленский неожиданно заявил, что в Донбассе все спокойно.

Прозвучало это перед его встречей с лидером Франции. Она состоится в пятницу. Возможно, присоединится и канцлер Германии Ангела Меркель. В эфире Пятой студии глава ДНР Денис Пушилин отметил, что вряд ли стоит ждать от этих переговоров каких-то изменений. Макрону и Меркель и раньше не удавалось утихомирить Киев, отмечает телеканал "Россия 24".

"Спокойствия нет и близко. Очень много свидетельств о том, что погибают люди. Вчера мужчина погибший, был обстрелян из миномета. Он погиб у себя дома. Хочу напомнить, что эта уже третья смерть. Был пенсионер, ребёнок", – напоминает Денис Пушилин. "Я, увы, ничего хорошего не ожидаю от этих переговоров. Будут опять дежурные заявления. Что бы они могли сделать, чтобы приблизить мир я не вижу. Хотя должны это сделать, потому что и Германия, и Франция являются странами гарантами выполнения минского соглашения. Но мы видим картину, которая перевёрнута с ног на голову".