Собкор ВГТРК: миссия ОБСЕ не отреагировала на обстрел жилого квартала Донецка

Гибель мирного жителя Донецка для миссии ОБСЕ осталась незамеченной. Как рассказал в эфире программы "60 минут" собственный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко, на запрос Центра по контролю и координации режима прекращения огня в миссии сослались на отсутствие ресурсов и возможностей.

Как выяснилось, погибший Юрий Анохин был законопослушным гражданином Украины, работал электриком.

Ситуация в районе остается напряженной: окрестные населенные пункты в течение дня не раз подвергали минометным обстрелам и огнем из автоматического оружия.

"ВСУ прекрасно видят, куда бьет артиллерия, – подчеркнул корреспондент. – Они знают, что вокруг расположена полупустая промзона, которая никакой угрозы для украинских солдат не представляла".