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Ситуация в Донбассе 1 час назад

15 апреля 2021 22:07

Собкор ВГТРК: миссия ОБСЕ не отреагировала на обстрел жилого квартала Донецка

Кадр из программы "60 минут". Руденко
Кадр из программы "60 минут". Руденко

Гибель мирного жителя Донецка для миссии ОБСЕ осталась незамеченной. Как рассказал в эфире программы "60 минут" собственный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко, на запрос Центра по контролю и координации режима прекращения огня в миссии сослались на отсутствие ресурсов и возможностей.

Как выяснилось, погибший Юрий Анохин был законопослушным гражданином Украины, работал электриком.

Ситуация в районе остается напряженной: окрестные населенные пункты в течение дня не раз подвергали минометным обстрелам и огнем из автоматического оружия.

"ВСУ прекрасно видят, куда бьет артиллерия, – подчеркнул корреспондент. – Они знают, что вокруг расположена полупустая промзона, которая никакой угрозы для украинских солдат не представляла".

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