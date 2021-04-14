Собкор ВГТРК: для Донбасса важно знать, что Россия своих не бросит

Совместный Центр по контролю и координации режима прекращения огня на юго-востоке Украины за минувшие сутки зафиксировал только в районе Горловки 6 ударов из крупнокалиберных минометов, обстрелы из пулеметов и выстрелы из гранатометов. Для жителей Донбасса, как в эфире программы "60 минут" собственный корреспондент ВГТРК Григорий Вдовин, эти нарушения уже являются привычными.

"Ситуация в Горловке может показаться спокойной только на первый взгляд, – подчеркнул корреспондент. – Вокруг, в отдалении слышны разрывы. Как сказано в отчете Центра координации, любые попытки выйти на командование подразделений ВСУ с целью остановить постоянные обстрелы заканчиваются отговорками, что с украинской стороны обстрелов не зафиксировано".