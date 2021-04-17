Донецк и Киев обвинили друг друга в обстрелах

В Донецкой Народной Республике вновь зафиксированы обстрелы со стороны Украины, сообщает телеканал "Россия 24". Уточняется, что под удары попали окрестности поселка Крутая Балка возле Ясиноватой, северный пригород Донецкая, село Веселое, а также северная и западная окраины Донецка. ВСУ применяли артиллерию и минометы, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы и стрелковое оружие.

В Киеве военные сообщают о 15 обстрелах своей территории за минувшие сутки, потерь нет, сообщает штаб Объединенных сил на своей странице в "Фейсбуке".

Ранее в ДНР в результате взрыва погиб четырехлетний мальчик, его бабушка получила серьезные ранения. По одной из версий, снаряд был сброшен с беспилотника.

В Донбассе с прошлого года вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий.