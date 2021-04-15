Убит осколком: в Донбассе снова гибнут люди от украинских снарядов

В самих Донецке и Луганске заявляют, что ситуация вернулась на уровень 2014 года. Обстрелы населенных пунктов со стороны украинских позиций заметно участились. Есть новые жертвы.

В большой комнате квартиры Юрия Анохина всё говорит о холостяцком быте. В серванте – фотографии дочери. Вот она совсем маленькая, а вот – уже взрослая. Сейчас родственники погибшего мужчины – на той стороне линии фронта.

Ситуация для Донецкой республики типичная. И оттуда накануне вечером и, прилетел артиллерийский снаряд, прервавший его жизнь.

"Диван подо мной прыгал, лупили конкретно с той стороны, хотя тут войск нет. – Погибший – ваш сосед? – Да. Хороший хлопец", – рассказал пожилой мужчина.

"Где-то с полчаса это было, а потом стихло", – говорит женщина.

Двор дома по улице Новороссийской, 15. Осколками посекло дерево и срезало толстые ветви, часть снарядов упала на территории электроподстанции, и возможно она и была мишенью.

Электричество в результате обстрела пропало. Затем его восстанавливали ремонтные бригады. Один из снарядов упал на соседней складской территории.

Вот свежая воронка, и судя по всему, это не минометы, а артиллерия, а вот стена жилого дома, куда пошла волна осколков и на 4-м этаже которого и произошла трагедия.

Вопрос – где перемирие и где Минские соглашения?

Судя по осколкам – снаряд артиллерийский, стодвадцатимиллиметровый, что означает – в зоне досягаемости орудийного расчета ВСУ, ведшего огонь накануне – весь город, включая центральную и самую многолюдную его часть.

"На четвертом этаже живет девочка, у нее ребенок, младенец, полгода назад родила. На окне у нее трещина – над манежем пролетел осколок", – рассказал Артем Неелов.

Здесь, на Новороссийской улице, уже привыкли спускаться в бомбоубежища.

"Этой ночью, как начали бомбить, две семьи ночевали здесь", – подчеркнул Неелов.

Прокуратурой ДНР возбуждено уголовное дело. На месте происшествия работают следователи, необходимую фиксацию произошедшего произвели и сотрудники Совместного центра по контролю и координации.

Представители ОБСЕ на месте трагедии замечены не были.