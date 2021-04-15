Собкор ВГТРК: житель Донецка погиб от снаряда украинской артиллерии

На месте трагедии в пригороде Донецка, где в результате артобстрела ВСУ погиб мужчина, работают представители прокуратуры и сотрудники МВД ДНР, представители Центра по координации и контролю за режимом прекращения огня. Как сообщил в эфире программы "60 минут" собственный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко, миссия ОБСЕ пока никак не отреагировала на произошедший инцидент.

Судя по фрагментам снарядов, которые остались на месте разрывов в жилом доме на окраине Донецка, артиллерия ВСУ била осколочными снарядами 122 калибра. По словам Андрея Руденко, погибший от разрыва снаряда житель Донецка, находился в своей квартире, на кухне.

Корреспондент выяснил у местных жителей, что перед обстрелом был слышен звук пролетающего над домами беспилотника. То есть, как предположил Андрей Руденко, ВСУ видели, по каким объектам они стреляют и цель была выбрана неслучайно.

Люди под Донецком, как отметил собкор, живут на войне уже восьмой год, таких интенсивных обстрелов не было уже очень давно. То есть, удары наносились по жилым домам умышленно.

Попавший под обстрел микрорайон расположен на самой окраине Донецка и всего в нескольких километрах от линии соприкосновения: от центральной точки города до украинских позиций всего 7 километров. Это дает возможность артиллерии ВСУ обстреливать практически любой квартал столицы Донбасса.