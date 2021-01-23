Украинский беспилотник нанес удар по позициям ДНР, есть погибший

Незадолго до полудня в субботу, 23 января, украинская сторона нанесла удар по позициям военных Донецкой народной республики, об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

По предварительным данным, обстрел велся с ударного беспилотного летального аппарата, применение которых в районе линии соприкосновения запрещено минскими соглашениями.

Утверждается, что беспилотник сбросил взрывное устройство в районе Старомихайловки, расположенной в непосредственной близости от Донецка. В результате этого погиб военнослужащий ДНР.