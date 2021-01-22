Украинская оппозиция просит СБУ помочь в освобождении пленных

Пока официальный Киев бездействует, освобождением украинцев занимается оппозиция. В ДНР и ЛНР выразили готовность в одностороннем порядке передать группу удерживаемых лиц через нардепа Виктора Медведчука. Согласно опубликованному представителями республик заявлению, украинские власти блокируют решение вопроса об обменах. Именно поэтому предложение о посредничестве направлено главе "Оппозиционной платформы – За жизнь".

"Они сегодня показывают, что с Зеленским не готовы общаться, они ему не доверяют, – говорит политолог Виталий Романенко. – Они четко говорят: единственный политик, которому они доверяют – это пан Медведчук. Потому что они верят в его план. Они понимают, что он действительно беспокоится о судьбе тех территорий".

Казалось бы, Киев должен приветствовать любое возвращение своих граждан. Но не тут-то было. Действия Медведчука называют аморальными и не достойными гражданина страны. Своё возмущение выражает украинский МИД: "Решение о передаче не Украине, а частному лицу Виктору Медведчуку группы украинцев является грубым и откровенным нарушением устоявшихся механизмов решения этих гуманитарных вопросов".

Не исключено, что в качестве санкции Виктору Медведчуку украинские власти могут запретить летать в Россию. Во всяком случае, об этом заявляют соратники оппозиционера. Политик часто бывает в Москве, пытаясь наладить отношения двух стран.

"Была получена информация, что авиаслужба запретила и блокирует перелеты Виктора Медведчука. Эта информация сейчас проверяется, сейчас мы готовим запросы, чтобы получить официальный ответ", – говорит депутат Верховной рады Украины Илья Кива.

По разным данным, представители Донбасса готовы вернуть через Виктора Медведчука от четырех до девяти человек. В основном это женщины и пожилые люди. По словам экспертов, возмущенная реакция Киева говорит о том, что власти Украины не стремятся возвращать мир на Донбасс.

"Если есть возможность освобождать пленных, их надо освобождать. Если украинская власть не собирается освобождать пленных, не собирается обменивать, не собирается ничего делать, что плохого в том, что это будет делать Медведчук?" – говорит депутат Верховной рады Ринат Кузьмин.

Но на Банковой хорошо видят риски. За последние полтора года между Киевом и республиками было организовано два крупных официальных обмена. Так, в декабре 2019 года Донбас передал Украине 76 человек, Киев – 124. Главным политическим бенефициаром процесса оказался президент Зеленский. Теперь власть совсем не хочет отдавать набранные очки.

"После такого прорывного решения по большому, но не полному обмену, который состоялся в декабре 2019 года и апреля 2020 года, Киев считает, что записывать любые успехи в реализации обмена может только себе. А тут весь пиар уходит Виктору Медведчуку, политическая партия, которая по всем опросам является лидирующей в украинском политическом пространстве", – говорит Иван Скориков, эксперт Института стран СНГ.



Вопросами обмена Виктор Медведчук активно занимался во время президентства Петра Порошенко. Силами оппозиционера было освобождено около 1600 человек с обеих сторон. Самый крупный процесс состоялся в декабре 2014 года – 222 человека вернулись в Донбасс, 150 – в Киев. Не собирается политик идти на попятную и сейчас. Несмотря на критику со стороны власти, он обратился к главе СБУ с просьбой посодействовать в возвращении граждан.