Украина отказалась забирать своих пленных у ДНР и ЛНР

Никакой передачи пленных между Киевом, Луганском и Донецком не будет, заявил глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук. Обмен должен проходить по сложившейся процедуре, то есть на уровне государства, а не частных лиц, сообщает агентство РИА Новости.

Напомним, лидер "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук не смог вылететь в Россию. Авиационные службы Украины запретили его самолету подниматься в воздух. Без главы оппозиции передача пленных невозможна.

Ранее ДНР и ЛНР объявили, что готовы отпустить группу украинцев при посредничестве Виктора Медведчука. Однако в Киеве действия парламентария назвали аморальными и недостойными гражданина страны.