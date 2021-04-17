Кравчук потребовал, чтобы Россия "возродила Донбасс"

Украина пойдет на компромисс только в одном случае: если Россия объявит о готовности прекратить агрессию и оккупацию территорий, заявил Глава киевской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук.

Экс-президент Украины также в эфире ТК "Украина 24" потребовал, чтобы Россия возродила Донбасс. До этого Кравчук высказался за смену места переговоров контактной группы из-за протестов в Минске. Он допустил переезд Контактной группы в Швецию или Польшу. глава МИД Белоруссии Владимир Макей отметил, что шутка Кравчука достойна пера одессита Михаила Жванецкого, потому что более "нейтральной" страны, чем Польша, во всем мире не сыскать. В Москве также не допустили переноса заседаний из Минска.

Обстановка в регионе обострилась в феврале, когда на комбата народной милиции ДНР было совершено покушение. Украинские военные стали чаще обстреливать ЛНР и ДНР. В апреле в ДНР сообщили о гибели ребенка после атаки БПЛА.