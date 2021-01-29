Экс-президент Украины предрек России потери

Первый украинский президент, а в настоящее время глава делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук выступил с очередным заявлением в адрес России. Политический деятель призвал усилить экономическое и дипломатическое давление на Москву.

Кравчук считает, что Россия действует "антицивилизованно". Кроме того, отметил экс-президент Украины, страна будет нести потери.

Политик обвинил Москву в том, что она якобы не хочет выполнять международные обязательства относительно Киева. Также, считает Кравчук, Россия в ближайшее время не изменит политику по Донбассу, сообщает канал "Апостроф".

Ранее украинский политик заявил о том, что вернуть Донбасс Киеву помогут политика, дипломатия и расширенные санкции в отношении российской стороны.