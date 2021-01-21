Бывший президент Украины пригрозил России расширением санкций

Бывший президент Украины, глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук высказался о расширении санкций против России. Политик считает, что Киев не готов к возвращению региона военным путем.

Кравчук считает, что вернуть Донбасс можно лишь с помощью политики и дипломатии. Решить этот вопрос, по его словам, также помогут разнообразные и расширенные санкции в отношении России, сообщают украинские "Вести". Экс-глава государства называет Москву "агрессором" и уверен, что она должна понести ответственность.

Ранее Кравчук также высказался по Крыму. Он считает, что Россия и Украина могут договориться.