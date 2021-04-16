Что важно для России в переговорах Германии, Франции и Украины

Трехсторонние переговоры президента Франции Эммануэля Макрона, его украинского коллеги Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель могли бы способствовать нормализации ситуации в Донбассе.

Как передает "Интерфакс", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Москва рассчитывает на то, что Макрон и Меркель используют свое влияние на Зеленского, чтобы Киев прекратил провокационные действия на линии соприкосновения на юго-востоке Украины и вернулся бы к выполнению Минского комплекса мер по деэскалации ситуации в регионе.

Тем временем, представитель правительства Германии Штеффен Зайберт подтвердил готовность Меркель провести во второй половине 16 апреля переговоры по видеосвязи с Макроном и Зеленским. Двое последних будут находиться в этот момент в Елисейском дворце в Париже.