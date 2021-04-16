Зеленский: Париж не хочет дружить с Киевом так, как тому бы хотелось

Президент Украины Зеленский сегодняшний день потратил, чтобы убедить Европу в том, что ей нужна Украина. В условиях, когда Москва считает нецелесообразным проводить встречи в нормандском формате, поскольку Киев договоренности все равно не выполняет, украинский лидер решил пообщаться хотя бы с главами Франции и Германии. Эммануэль Макрон нашел время для личной встречи, Ангела Меркель ограничилась видеосвязью. По итогам переговоров перед журналистами Зеленский выступал в гордом одиночестве.

В кортеже Зеленского на улицах Парижа одни только французские автомобили. И на скромном черном Reno, далеко не представительского класса, он с супругой и заезжает во двор Елисейского дворца.

Там, в окружении республиканской гвардии, их встречают Эммануэль и Бриджит Макрон. Зеленский с французским президентом здоровается локтями, а с первой леди почему-то – кулаками. А потом на ступеньках долго ищет место для общей фотографии, встав в итоге с краю. Он и в предварительном интервью для французской прессы сетует, что Париж не хочет дружить с Киевом, как тому бы хотелось.

"Будем откровенны: я очень хотел бы, чтобы мои отношения с президентом Макроном, а значит отношения Украины и Франции, были еще лучше, чем отношения Эммануэля Макрона с другими лидерами, например, с президентом России. Особенно сейчас, когда нам очень нужна поддержка Европы", – заявил Зеленский.

Украину и в самом деле, на словах поддерживая, так и не берут ни в НАТО, ни в Евросоюз.

"Можно иметь хорошие отношения с Украиной, можно поддерживать Украину. И мы, в частности, это делаем в нынешней сложной ситуации с Россией. Но это не означает вступления. Я не думаю, что это серьезная перспектива", – отметил госсекретарь при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон.

А выдуманную Зеленским "Крымскую платформу" игнорируют. По сообщениям прессы, от приглашения уже отказалась председатель еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, причем, недипломатично, через своего секретаря.

"Причина отклонения приглашения, чрезмерно загруженная повестка дня, также вызвала вопросы у дипломатов и официальных лиц, учитывая, что события в Киеве назначены на 23 и 24 августа. Время, когда Брюссель и институты ЕС почти закрыты на летние каникулы", – пишут СМИ.

Макрон сегодняшние переговоры не комментирует, Меркель и вовсе принимала в них участие где-то за кадром, по видеосвязи. Вот, Зеленский машет ей рукой. Поэтому о своей новой идее украинский президент рассказывает прессе в одиночестве, когда, озираясь, выходит из дворца.

"Мы на Украине очень инициативные. Мы не ждем, когда что-то сделают за нас, мы сами совершаем конкретные шаги. Мы сделали декларацию, которую предлагаем подписать странам-партнерам. О том, что они поддерживают вступление Украины в Евросоюз. Скажу открыто, что есть государства, которые уже документ подписали, некоторые знакомятся с ним. Я предложил и Франции ознакомиться", – рассказал Зеленский.

Пока приходится понимание искать за океаном. И вот уже мэр Львова Садовой просит США организовать в городе отряды самообороны, а премьер-министр Шмыгаль встречается с руководством американского посольства.

"США являются безусловным лидером в предоставлении Украине помощи как в сфере обороны и безопасности, так и в осуществлении масштабных реформ", – говорит Шмыгаль. "Мы на постоянной основе имеем присутствие 160 военнослужащих американского контингента, которые находятся здесь, на Украине. И если по нашим оценкам потребности увеличатся и надо будет увеличивать, мы этот вопрос рассмотрим", – заявила временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин.

И эта военная помощь – как раз то, чего требует от западных партнеров Киев, который готов договариваться со всеми, кроме Донбасса. Украинские пограничники проводят на востоке страны вот такие учения, разъезжая на американских бронеавтомобилях и стреляя в разные стороны. А жители Донецка вынуждены снова прятаться в бомбоубежищах.

Только за сутки четыре обстрела мирных кварталов. И Донбасс инициирует экстренную онлайн встречу с украинской делегацией, отвечающей на Минских переговорах за безопасность.