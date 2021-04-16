Киев "готов к любым вариантам развития событий" в Донбассе

Украина готова к любым вариантам развития событий, заявил президент Владимир Зеленский. Глава государства уверен, что против страны с 2014 года идет война с применением беспилотников, артиллерии, бронетехники и мин.

В интервью итальянской газете La Repubblica Зеленский заявил, что его администрация делает все для мирного урегулирования конфликта.

"Мы всегда готовы вернуться к содержательной дипломатической беседе, призываем Россию к этому же", – добавил Зеленский.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Донбассе наблюдается снижение числа обстрелов, но это все-таки не повод успокаиваться и переставать следить за обстановкой в зоне конфликта.

Между тем, 15 апреля жертвой обстрела ВСУ стал житель Донецка.