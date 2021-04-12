Зеленский: Украине мало слов Байдена, нужны действия

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о том, что Киев ждет от американского коллеги не слов, а действий. Это касается и вопроса вступления в НАТО.

Зеленский в комментарии CNN обратил внимание на то, что вступление Украины в Североатлантический альянс может вызвать ответную реакцию России. При этом Киев намерен добиваться выполнения поставленной цели.

Президент отметил, что если США видят их в НАТО, то должны об этом сказать прямо, а потом поступить соответствующим образом. "Украине нужно больше, чем слова", — заявил Зеленский.

Глава государства также сообщил, что украинские солдаты устали от семи лет конфликта, но при этом готовы к столкновению с Россией. Зеленский считает, что угроза не утихает каждый день.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что чем больше Запад высказывается об "агрессии" Москвы, тем меньший вес приобретают фразы подобного плана.

В начале апреля Байден поговорил с Зеленским по телефону. Во время разговора американский лидер заявил о том, что США готовы поддерживать Украину.