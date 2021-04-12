Лаврову непонятно, что делают американские моряки в Черном море

Боевые корабли США часто приходят в Черное море, однако в этот раз их появление сопровождается агрессивной риторикой, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Египте.

Глава ведомства отметил, что российские войска рядом с границей Украины находятся у себя дома. А что делают американские моряки в тысячах километров от своей территории – это вопрос без ответа, добавил Лавров.

Страны, которые поддерживали антироссийские настроения на Украине в 2014 году, не извлекли урок, цитирует министра агентство "Интерфакс".

Напомним, сейчас в Черное море идут сразу два корабля ВМС США. Речь идет об эсминцах USS Donald Cook и Roosevelt. 10 апреля они были замечены в Средиземном море, а 14 и 15 апреля корабли должны пройти через Босфор.

Donald Cook и Roosevelt – эсминцы класса "Арли Берк". Каждый вооружен двумя универсальными пусковыми установками MK-41 на почти 100 ячеек, в которых могут размещаться крылатые ракеты Tomahawk или, например, противоракеты SM-2.