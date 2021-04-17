Захарова: киевский режим – импортная антиукраинская голограмма

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова украинского президента Владимира Зеленского, заявила, что киевские власти не думают ни о национальных интересах, ни о заботах собственных граждан, когда речь идет о вступлении Украины в НАТО. Об этом она написала на своей странице в Fb.

Ранее Зеленский сказал, что безопасность Украины может гарантировать только ее вступление в НАТО. После стало известно о решении Канады – члена альянса – приостановить свою тренировочную миссию на Украине из-за вспышки коронавируса. В этом и заключается украинский режим, отметила Захарова, ни национальных интересов, ни госполитики, ни заботы о собственных гражданах – только антиукраинская импортная голограмма.

Вступление Украины в НАТО только усугубит внутриукраинский кризис, поскольку это неприемлемо для жителей ДНР и ЛНР, подчеркнул в свое время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.