НАТО обратилось к России по поводу Черного моря

НАТО выражает обеспокоенность в связи с тем, что Россия пытается ограничить доступ к некоторым районам в Черном море и Керченском проливе. Об этом заявила официальный представитель организации Оана Лунгеску.

В НАТО считают, что подобные действия России станут неоправданным шагом и частью более широкой модели дестабилизирующего поведения. В связи с этим Североатлантический Альянс призывает Москву обеспечить свободный доступ к украинским портам, располагающимся в Азовском море. Также от России требуют предоставить свободу судоходства.

Лунгеску обратила внимание на то, что после аннексии Крыма Москва значительно увеличила свое военное присутствие на полуострове. В НАТО считают, что Россия продолжает милитаризацию, представляющую собой дополнительную угрозу независимости Украины. В связи с этим Североатлантический Альянс призывает прекратить эскалацию и соблюдать международные обязательства. Ведомство указало на то, что поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил о том, что Украина может организовать военные авантюры, тем самым создавая провокации.