Заигрывая с администрацией Джо Байдена, Киев готов ввергнуть Украину в военные авантюры. Так считает секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Находясь в Севастополе, Патрушев предупредил о том, что Киев может использовать провокацию с гибелью военнослужащих и потерей военной техники для начала военного вторжения в Крым.

Глава российского Совбеза добавил, что в Киеве все чаще звучат заявления о желании установить контроль над Крымским полуостровом силовым путем. Кроме того, новая военная стратегия безопасности Украины прямо определяет Россию в качестве военного врага, отмечает ТАСС.

Россия, добавил Патрушев, заинтересована в мирном урегулировании, но при росте активности НАТО в Черном море принимает все меры по обеспечению собственной безопасности. Вопрос о перемещениях российских войск по российской же территории в своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным ставил 46-й президент США Джо Байден.

"Спрашивается, где США и где Черное море? – задал вопрос на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Крыму Николай Патрушев. – И какие национальные интересы они здесь преследуют, если многие американцы понятия не имеют, где находится это море?".

При этом Патрушев напомнил, что США, Англия и ряд других стран обвиняют Россию в перемещении войск по своей территории, по сути, игнорируя суверенное право Москвы обеспечивать собственную безопасность. Также глава Совбеза России отметил, что в последние дни на Украину прибыли с американских военных баз более пяти тяжелых военно-транспортных самолетов.

В условиях возросшей активности Североатлантического альянса в Черном море и получения Украиной летального оружия от западных стран Николай Патрушев подчеркнул необходимость принять дополнительные комплексные меры для защиты населения Крыма и российских национальных интересов.

При этом украинские спецслужбы не оставляют попыток проведения в Крыму диверсий. За 2020 год на Крымском полуострове были предотвращены шесть терактов и десять преступлений террористической направленности, а также выявлены 23 преступления, связанных с экстремизмом.