Шойгу: Украина дестабилизирует ситуацию в Донбассе

Украина хочет дестабилизировать ситуацию в Донбассе, заявил министр обороны Сергей Шойгу. США и НАТО, в свою очередь, продолжают устраивать провокации в Черном море.

По мнению министра, обстановка на юго-западном направлении остается сложной, так как ряд стран пытаются нарастить там свои войска, цитирует слова Шойгу Минобороны РФ.

"Нестабильное положение дел наблюдается в ряде стран ближневосточного региона и Закавказья. Попытки альянса противодействовать его нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания и наращивать боевые возможности войск Южного военного округа", – добавил министр.

Между тем изданию The Wall Street Journal стало известно, что США могут передать Украине вооружение в случае конфликта с Россией. Это могут быть противотанковые и противокорабельные комплексы, системы ПВО.

Правда Байден эту инициативу пока не утвердил.