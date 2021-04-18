Посол Украины: Германия должна помочь Киеву с вступлением в НАТО

Андрей Мельник, посол Украины в Берлине, обратился к ФРГ с призывом добиться вступления его страны в НАТО как можно скорее и без всяких условий из-за исторической ответственности, которую Германия несет перед украинцами.

В интервью изданию Welt am Sonntag Мельник заявил, что Германия, несущая особую ответственность за нацистские преступления против народа Украины, должна сыграть ведущую роль, чтобы Украина стала членом НАТО. И лишь скорейшее присоединение Украины к НАТО сможет предотвратить новую войну в Европе, считает посол.

Также дипломат призвал правительство ФРГ оказать поддержку Украине, в том числе предупредить Россию о серьезных последствиях в случае вторжения на территорию Украины. В этом случае необходимы будут следующие меры: международный бойкот России, судебное преследование в Международном уголовном суде за военные преступления, полное экономическое эмбарго и полное замораживание инвестиций.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что единственным путем к разрешению конфликта в Донбассе является НАТО. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил: вступление Украины в Североатлантический альянс усугубит проблемы страны, а для жителей Донбасса членство в НАТО является "неприемлемой перспективой".