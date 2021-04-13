Об обеспокоенности ситуацией вокруг Донбасса сегодня заявляют как в Европейском союзе, так и в НАТО. Об этом сообщила собственный корреспондент ВГТРК в Брюсселе Регина Севостьянова.

"Слово обеспокоенность здесь звучит со всех сторон", – сказал она в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

По словам собкора, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров в брюссельской штаб-квартире НАТО заявил, что его страна никогда больше не станет частью русского мира, призвав Запад обеспечить безопасность Украины.

Со своей стороны генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в очередной раз заявил, что решение о вступлении Украины в НАТО надлежит принимать путем консенсуса всем 30 странам-членам военно-политического блока.

Что касается увеличения американского воинского контингента на территории Германии, то, со слов Севостьяновой, прибывший в Берлин министр обороны США Ллойд Остин дал отрицательный ответ на вопрос, связаны ли эти планы с действиями России, назвав решение Пентагона знаком поддержки США своих партнеров по НАТО.

Польша тем временем, сообщила собкор, пообещала, что свое председательство в ОБСЕ в 2022 году, в частности, использует для того, чтобы способствовать урегулированию конфликта на востоке Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что членство его страны в НАТО якобы является единственным способом прекратить конфликт в Донбассе.

Комментируя заявление Зеленского, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что вступление Украины в альянс, напротив, может усугубить ситуацию на востоке Украины.