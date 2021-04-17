Во избежание дестабилизации ситуации на юго-востоке Украины западные партнеры должны отказаться от антироссийской дезинформации, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев. Дипломат призвал не подпитывать иллюзии Киева: конфликт нельзя решить силовым путем, ведь это может привести к необратимым последствиям.

Россия – страна-посредник, и в силу это всегда выступала и будет выступать за мирное урегулирование конфликта Украины с ЛНР и ДНР, полного и последовательного выполнения минских соглашений. Хотя Киев все громче заявляет, что выполнять их не собирается. Западные посредники должны убедить украинские власти реализовать их, но вместо этого продолжают оправдывать действия режима, написал Нечаев в статье, опубликованной в газете Welt.

В последнее время Украина и Запад выражают обеспокоенность из-за якобы агрессивных действий России. Хотя Москва не раз заявляла о своей заинтересованности в том, чтобы Киев преодолел экономический и политический кризис.