НАТО усилило присутствие в Черном море

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что в регионе Черного моря усилено присутствие альянса. Он пояснил, что это связано с его стратегической важностью для всех членов и партнеров организации. Об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

Генсек НАТО обратил внимание на то, что двери альянса остаются открытыми. Они работают со всеми странами, в том числе и с Украиной. Йенс Столтенберг отметил, что союзники поддерживают усилия Киева, направленные на вступление в организацию. В связи с этим генсек НАТО призвал Украину продолжать реализацию необходимых реформ, сообщает РИА Новости.

Ранее Йенс Столтенберг призвал увеличить военные расходы альянса из-за "агрессивных действий" России.