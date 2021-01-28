Генсек НАТО призвал увеличить военные расходы из-за "агрессивных действий" России

Североатлантический альянс должен увеличить оборонные расходы, уверен генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его мнению, международном порядку и ценностям стран НАТО "брошен вызов".

В связи с этим он призвал союзников инвестировать в современные возможности и гарантировать, чтобы военные были готовы отреагировать на такие вызовы как "агрессивные действия России, терроризм и риски от подъема Китая", рассказал председатель Военного комитета НАТО Стюарт Пич.

При этом ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявлял, что Россия в настоящее время не представляет непосредственной военной опасности для НАТО.