В Госдуме резко высказались о генсеке НАТО и президенте Украины

Наглость НАТО "потеряла разумные границы": так депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на обеспокоенность Североатлантического альянса планами России ограничить доступ в Азов и Черное море. Накануне НАТО призвала Москву обеспечить свободный доступ к украинским портам в Азовском море.

По данным опубликованного 14 апреля бюллетеня Управления навигации и океанографии Минобороны РФ, с 21:00 24 апреля по 21:00 31 октября в трех районах Черного моря приостанавливается осуществление права мирного прохода через территориальные воды России для иностранных военных кораблей и других государственных судов. Все планируемые к закрытию зоны находятся внутри территориальных вод России, их закрытие не будет препятствовать судоходству через Керченский пролив.

Сам Керченский пролив и подход к нему, по данным бюллетеня, не попадают в указанные зоны, а все планируемые к закрытию районы распространяются только до внешней границы территориального моря РФ. МИД Украины, тем не менее, выразил России протест.

Бальбек посоветовал НАТО "рассыпаться в призывах перед другой аудиторией", тогда как Россия "сама решит, кого пускать через свой пролив", передает РИА Новости.

"Наглость этих господ потеряла разумные границы: то Крым им отдай, то пролив освободи. Завтра, может, разоружение произвести, чтобы генсека НАТО ублажить?" – поинтересовался Бальбек. Разевать рот на чужие проливы, по его словам, не нужно.

Тем временем депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал слова президента Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе "очередными гадостями и пакостями". Ранее Зеленский в интервью французской Le Figaro сравнил будущее Донбасса и Крыма с "зоной отчуждения в Чернобыле". По его мнению, эти регионы будут "мертвой территорией хуже, чем Чернобыль".

По словам Шеремета, Зеленский, не имея возможности ничего сделать, решил "избрать подлый метод запугивания". "Не дождется", – заявил депутат. По его словам, сегодня Крым является одним из самых процветающих и привлекательных регионов, о чем в числе прочих говорят и представители международного сообщества.

Нельзя вести такую человеконенавистническую политику в отношении других людей, уверен Шеремет, а жителям Донбасса "нужно скинуть оковы украинского застоя и деградации и взять курс на развитие, как это сделал однажды Крым".