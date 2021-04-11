Москва пытается "остудить горячие головы в Киеве"

Россия давно пытается "остудить горячие головы в Киеве", рассказал в эфире телеканала "Россия 1" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, их "пытались остудить еще до переворота", который произошел на Украине в феврале 2014 года.

В Москве, напоминает Песков, всегда говорили: действия этих "горячих голов" как раз и привели к образованию двух самопровозглашенных республик на востоке Украины, к гражданской войне в этой стране, к гибели тысяч людей и катастрофе.

И в результате действий этих "горячих голов" Украина по-прежнему последовательно отторгает от себя эти территории, отвергает миллионы людей, которые там живут, заявил Песков в эксклюзивном интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.