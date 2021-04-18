"Сицилианская защита" Путина против нелогичности Байдена

Норвежский журналист Пол Стейган высказал предположение, что отказ Киева от силового метода урегулирования ситуации в Донбассе вызван, скорее всего, указаниями Вашингтона.

В статье, опубликованной в издании Steigan, упоминается "русский медведь, показавший зубы". И напоминается, что Украина, еще недавно заявлявшая о необходимости вернуть отколовшиеся территории Донецка и Луганска, в апреле сменила тональность и заговорила о дипломатических методах разрешения конфликта. Публицист полагает, что приказ о смене риторики пришел из Вашингтона.

В свою очередь, США, планировавшие отправить в Черное море новые корабли, спустя два дня отказались от своих намерений.

Как отмечает Стейган, Россия между тем предупредила Украину о последствиях нападения на Донбасс, а также лишила ее военного доступа к Азовскому морю, закрыв Керченский пролив. Москва предостерегла Вашингтон от попыток приблизиться к российским водам. И Байден, еще недавно назвавший Путина убийцей, нелогично решился на звонок российскому лидеру. Тем самым Байден сыграл в традиционные для предыдущих американских администраций XXI века политические шахматы, сделав ход Е2—Е4, отмечает газета "Коммерсант". Таким образом, Путин верно разыграл часто применяемую при таком ходе так называемую сицилианскую защиту, которая считается динамичным ходом, создающим много возможностей в дальнейшей игре.