Американская провокация России обернулась военными страхами Запада

В ходе обсуждения телефонного звонка американского президента российскому коллеге в эфире политического ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" первый зампредседателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин высказал свое мнение по этому поводу.

"Начало недели можно назвать успешным для российской дипломатии".

Он вспомнил встречу лидеров двух держав, произошедшую несколько лет назад. Третьей страной, где состоялось это событие, стала Финляндия. Только на месте Байдена тогда был Дональд Трамп.

По итогам, российский президент был признан победителем этих переговоров, а Трамп – проигравшим. Именно Байден и его соратники обвинили тогда Трампа в том, что он сдал интересы Америки. Возможно, теперь действующий президент захочет реванша. Но в любом случае, его звонок очень важен, и это признали все эксперты в студии.

Слова в адрес России и лично ее президента стали провокацией России на реакцию, убежден Затулин, и реакция последовала незамедлительно. Ответные действия России были нервно восприняты американской стороной. Более того, в очередной раз возобновились военные страхи Запада.