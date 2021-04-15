Политолог: США боятся, что Россия решит вопрос с Украиной

Андрей Сидоров, декан факультета мировой политики МГУ, прокомментировал в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" телефонный звонок Байдена Путину. Напомним, американский лидер, в частности, заявил о желании провести саммит Россия – США.

"Если говорить о звонке, то я уверен, что главное – это страх", – считает политолог Андрей Сидоров- Страх того, что вдруг Россия, сосредоточив две армии и три бригады, решит вопрос с Украиной. И решит его не потому, что она этого хочет, а потому, что ее к этому вынудили".

США в современном мире буквально окружены странами и людьми, которые могут вовлечь их в вооруженное противостояние, уверен политолог. Если, к примеру, какая-нибудь группа типа "Правого сектора" (запрещен в РФ) спровоцирует движение на границе – с Россией или Донбассом – то российская армия может перейти в наступление. "А я не очень уверен в боевых качествах украинской армии, – отмечает эксперт. – Скорее всего, это все решается в течение двух-трех дней. И дальше она продвигается к западным границам Украины… В каком положении оказываются Соединенные Штаты?" В неловком.

США давали гарантии, напомнил Сидоров. Украинский режим "висит" на них. "А как тогда доказывать союзникам, что Америка надежна? – спрашивает он. – Каким образом доказать европейским странам, не только старой Европе, но и "новой" Европе, что Америка их защитит? Особенно после Трампа? Уж лучше сделать сейчас такой звонок Путину".