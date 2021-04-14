Телефонный звонок президента США Джо Байдена российскому лидеру Владимиру Путину свидетельствует о том, что в Белом доме испугались краха своего очередного политического проекта, которым является Украина. Такое мнение высказал шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.

"Испугались не наших учений, а скорее краха своего очередного политического проекта. Потому что Украина очевидным образом заигралась... Плюс поняли, что загнали себя в тупик, если в нашем МИДе открыто прозвучало заявление, что мы считаем Соединенные Штаты своим противником. Байден политик старой школы, он прекрасно помнит, куда могут завести и куда заводят серьезные кризисы", – сказал Богданов в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

По его словам, властям США "видимо, показалось в какой-то момент, что перезаключив соглашение СНВ-3, они себя очень серьезным образом застраховали, но дальнейшее поведение Украины и дальнейшее поощрение Украины со стороны Вашингтона показало, что кризис не разрешен, он только нарастает".

Богданов высказал мнение, что "в нынешней ситуации этот помахивающий собакой хвост в виде Украины явно нуждается в инъекции обездвиживания потому, что настолько расширилась амплитуда этого движения, что она входит в опасный резонанс с положением дел в мире".

Богданов полагает, что Байденом по отношению к России двигала примитивная идея кнута и пряника: "Видимо, им всерьез казалось, что они могут делать то, что хотят, вести себя по отношению к России, как они хотят, в том числе продолжать санкционное давление, но по нужным им вопросам с Россией можно договариваться".

Что касается предложения Байдена о личной встрече с Путиным, шеф бюро ВГТРК заметил, что в этом вопросе как таковой конкретики нет потому, что у Белого дома отсутствует полноценная политическая стратегия в отношении РФ. "Есть только тактика, которая основана на уже заезженных приемах. И самым главным из этих приемов остаются санкции", – сказал Богданов.

При этом он обратил внимание на то, что нью-йоркская газета New York Post, известная своими симпатиями к республиканцам, комментируя предложение Байдена, сообщила о довольно прохладной реакции на него со стороны Москвы.