Шеф бюро ВГТРК: дипломатия США забуксовала на антироссийских санкциях

Дипломатическая активность США в отношении России свелась к принятию все новых антироссийских санкций. Такое мнение высказал шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.

"Американская дипломатия сегодня напоминает компьютер с перегруженной оперативной памятью, который работает на перфокартах и выдает все время один и тот же ответ. Этот ответ выглядит так: санкции, санкции и санкции", – сказал Богданов в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Он назвал показательными слова советника Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана, который в ответ на вопрос, почему президент США сначала выступает с оскорбительными высказываниями в адрес российского лидера Владимира Путина, а затем ему сам же и звонит, сказал, что не видит в этом ничего катастрофического. Ведь называл же Рональд Рейган во время своего президента "империей зла" Советский Союз, заметил Салливан.

Богданов полагает, что в силу своего опыта, накопленного в условиях двухполярного мира, Байден продолжает руководствоваться стереотипами прошлого. "Байден надеется, что в итоге вместе с "Рейганом" появится еще и "Горбачев". Потом они сядут и будут договариваться, что-то обещать, а потом развалится Советский Союз. Но проблема-то в том, что этого точно не будет. Они этого не понимают и продолжают действовать, играть и вести на дипломатическом фронте то сражение, которое Америка, по сути дела, давно проиграла самой себе", – подытожил шеф бюро ВГТРК.