С уходом Трампа обвинения Белого дома в связях с Россией тише не стали

Полюсом здравомыслия в общем потоке победных реляций американских СМИ выглядит материал издания Нью-Йорк Таймс. Как рассказал в эфире программы "60 минут" шеф нью-йоркского бюро ВГТРК Валентин Богданов, в статье, выдержанной в спокойных и взвешенных тонах, отмечается, что разговор лидеров двух стран шел без перехода на личности и эмоциональных оценок, обсуждались действительно важные проблемы.

Как обратил внимание Валентин Богданов, республиканцы теперь сами обвиняют президента Байдена ровно в том, что недавно ставили в вину Дональду Трампу: давние личные связи с Москвой и неоднократное пренебрежение национальными интересами страны в угоду России. "Чего удивляться, что теперь Байден открывает новую страницу отношений с Москвой с предательства", – передает корреспондент ВГТРК мнение сенатора-республиканца Тома Коттона.

Между тем официальный Вашингтон, по мнению Валентина Богданова, будет с одной стороны давить на Россию, с другой признавать, что это давление лучше осуществлять с подписанным СНВ-3, который гарантирует от взаимного уничтожения.