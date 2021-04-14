Собкор РИА "Новости": Байден позвонил Путину, будучи движим прагматизмом

Джо Байден позвонил с предложением встретиться российскому лидеру Владимиру Путину потому, что президент США как политик старого поколения является прагматиком. Такое мнение высказал собственный корреспондент РИА "Новости" в Вашингтоне Алексей Богдановский.

Именно прагматическими соображениями Байдена он объяснил тот факт, что президент США после оскорбительного высказывания в адрес Путина как ни в чем не бывало позвонил ему.

Для Байдена, сказал журналист в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", Россия – "это скорее тяжелая заученная необходимость". "Наверное, исходя их таких прагматических соображений, Байден и позвонил Путину", – указал он, сообщив, что экс-посол США в РФ Майкл Макфол назвал решение главы Белого дома очень умным ходом.

Богдановский ожидает, что до проведения российско-американского саммита, если таковой состоится, администрация США, тем не менее, примет несколько пакетов антироссийских санкций, как это было сделано американцами перед встречей в верхах с Китаем.

"Расчет на то, что сам факт этого саммита позволит страну не то, чтобы заманить, но, по крайней мере, удержать в орбите разговоров, (побудить) стерпеть и не ответить на эти прямые санкции. Правда, с Китаем не вышли эти лекции в прямом эфире, поскольку получили аналогичный ответ от китайцев. Я думаю, что и с Путиным вряд ли получится", – подытожил журналист.