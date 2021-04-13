Шеф бюро ВГТРК: Украина не была главной темой разговора Байдена с Путиным

Украина не была главной темой телефонного разговора президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным. В сообщении Белого дома по итогам переговоров, состоявшихся по инициативе Байдена, Украина появляется только на 15-й строке текста, сообщил шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.

"В таких документах крайне важным является последовательность изложения тех или иных мыслей. Вот слово Украина возникает на 15-й из 25 строчек этого заявления", – сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

По словам Богданова, согласно официальному сообщению Белого дома, Байден в первую очередь обсудил с Путиным тему стратегической стабильности, перезаключенный договор "СНВ-3" и даже обвинения, которые США выдвигают России в киберсфере. Лишь после этого речь зашла об Украине.

Как отметил шеф бюро ВГТРК, американцы всегда уважали силу и прямые высказывания. "Как только было сделано довольно жесткое заявление в российском МИДе, Байден, видимо, очнулся, забыл все свои старые обвинения", – сказал Богданов.

Он высказал мнение, что, позвонив президенту России, Байден фактически пришел ровно к тому, что ему недавно предлагал сам Путин. Со своей стороны Байден пригласил встретиться в третьей стране.

Говоря об отношениях США и России, а до этого США и Советского Союза, Богданов заметил, что история их развития представляет собой движение от кризиса к кризису.