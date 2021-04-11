Госдеп США пригрозил России из-за Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил серьезную обеспокоенность Вашингтона относительно "российских действий у границы Украины". В этой связи он заявил о возможных последствиях для Москвы, если она продолжит "действовать агрессивно".

"Президент Байден очень ясно выразился по этому вопросу: если Россия будет действовать опрометчиво или агрессивно, будет "цена", будут последствия", – сказал Блинкен, слова которого цитирует РИА Новости.

Глава Госдепа отметил, что США находятся в тесном контакте с партнерами и союзниками в Европе, и все они разделяют обеспокоенность Вашингтона.

Он, кроме того, напомнил позицию американского лидера о том, что у США и России есть вопросы, по которым возможна совместная работа, это, в частности, контроль над вооружениями.

Ранее на этой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров назвал линию Вашингтона в отношении Москвы "тупиковой". "А может быть, она даже тупая, не приносящая никаких результатов с точки зрения целей, объявленных при введении санкций", – сказал Лавров.