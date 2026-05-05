Москва5 мая Вести.Европейский союз устраивает всевозможные съезды и встречи исключительно напоказ, без каких-либо обязательств в отношении стран, стремящихся стать членами сообщества. Такое мнение информационной службе "Вести" выразил заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин.

По его словам, цель таких съездов – заменить восточное партнерство, сотрудничество с которым у европейцев полностью провалилось.

Ну, на самом деле, здесь нужно отталкиваться от корня этого слова — показать. То есть задача не что-то реально сделать, а показать. Вот если мы с вами посмотрим уставные документы, если таковые вообще имеются у европейского политического сообщества. То ведь это же на самом деле, ну, просто шабаш такой ведьм, да? То есть это договоренность о ежегодных встречах вот в формате Европейского Союза и всех стран, которые симпатизируют Европейскому Союзу. То есть там нет никаких ни обязательств, нет никаких планов о дальнейшей интеграции. Это попытка каким-то образом заменить, хотя бы вот восточное партнерство, да, проект Европейского Союза по постепенной интеграции стран Восточной Европы и Южного Кавказа, которая полностью провалилась в силу разного рода причин, субъективных и объективных объяснил Притчин

Также он отметил, что включать в состав ЕС страны, активно симпатизирующие Европе, не будут, поскольку европейцам важно продавать европейскую мечту за поддержку различного рода антироссийских проектов.

Но вот когда не получается затащить страны за счет каких-то обязательств по вступлению, ну, вот мы можем проанализировать и посмотреть, что происходит в отношениях Украины и Европейского Союза, вроде бы как бы поддерживают во всем но никто ничего не обещает, потому что у Европейского Союза целей включать в себя кого бы то ни было – Украину, Молдову, Грузию и Армению тем более – нет, есть задача продавать эту европейскую мечту за политическую лояльность и поддержку всех европейских и антироссийских проектов. Вот, собственно, в этом основная цель. И с этой точки зрения, если мы посмотрим, да, прекрасный персональный состав, огромное количество громких заявлений и ничего за этим добавил он

Ранее эксперт отметил, что армянский премьер Никол Пашинян также занимается тем, что продает европейскую мечту соотечественникам. По словам Притчина, премьер таким образом пытается удержаться у власти. Предложить своему народу Пашиняну больше нечего, ведь под его руководством Армения проиграла все, что только можно было.