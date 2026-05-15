Москва15 мая Вести.Нет никаких оснований утверждать, что штамм хантавируса "Андес" имеет искусственное происхождение. Об этом заявил доктор биологических наук, заведующий кафедрой общей биологии и генетики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского и вирусолог Владимир Оберемок. Его слова приводит РИА Новости.

Так он прокомментировал версии о том, что вирус был создан в лабораторных условиях.

Пока не секвенирован геном этого варианта вируса, не сравнили его с другими существующими вариантами, оценили скорость и качество произошедших изменений – сложно сказать, что он мог быть получен в лаборатории. Говорить об этом преждевременно и на сегодня оснований нет цитирует его агентство

Оберемок добавил, что необходимо целенаправленно и скрупулезно заниматься этой задачей, чтобы ответить на указанный выше вопрос.

О вспышке хантавируса на борту круизного лайнера MV Hondius, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде, стало известно 3 мая. 12 мая глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил об 11 случаях заражения хантавирусом среди пассажиров и членов экипажа судна.

Как писало издание New York Post, "нулевой пациент" – человек в возрасте примерно 70 лет, который до круиза принимал участие в орнитологической экспедиции, где мог быть инфицирован.