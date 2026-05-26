СМИ сообщили о госпитализации Нетаньяху в Иерусалиме Times of Israel: Нетаньяху госпитализировали со стоматологической проблемой

Москва26 мая Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху был госпитализирован в Иерусалиме. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

По данным издания, вечером политика доставили в медицинский центр Хадасса Эйн-Керем для прохождения стоматологического лечения.

Нетаньяху был доставлен в медицинский центр Хадасса Эйн-Керем в понедельник вечером, сообщили в его офисе, добавив, что премьер-министр получает неопределенное стоматологическое лечение пишет газета

Как отмечает The Times of Israel, состояние здоровья главы израильского правительства в последнее время находится в центре внимания общественности. Часть критиков обвиняет власти в недостаточной открытости относительно медицинского состояния премьер-министра.

В апреле канцелярия Нетаньяху опубликовала информацию о его лечении рака предстательной железы. Ранее, в декабре 2024 года, политик перенес операцию по поводу доброкачественного увеличения предстательной железы.