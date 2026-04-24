Москва24 апр Вести.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что во время последнего обследования у него было обнаружено небольшое злокачественное пятно в предстательной железе, которое было удалено на ранней стадии.

На своей странице в соцсети X израильский премьер напомнил, что сегодня был опубликован ежегодный медицинский отчет о его здоровье. Публикация, по его словам, была отложена в связи с конфликтом с Ираном. Нетаньяху напомнил что в конце 2024 года уже перенес операцию в связи с доброкачественным увеличением предстательной железы.

На последнем обследовании было обнаружено крошечное пятно размером менее одного дюйма в предстательной железе. Обследование показало, что речь идет о злокачественной опухоли на очень ранней стадии, без какого-либо распространения или метастазов написал Нетаньяху

Он добавил, что принял решение пройти лечение и устранить проблему.

Нетаньяху поблагодарил оказавших ему помощь врачей и медработников клиники Хадасса. В завершение премьер Израиля попросил граждан страны беречь свое здоровье, пройти обследование и прислушаться к рекомендациям врачей.