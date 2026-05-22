Хантавирус не обнаружен у прибывших в Роттердам членов экипажа лайнера Hondius Прибывшие в Роттердам члены экипажа лайнера Hondius не заражены хантавирусом

Москва22 мая Вести.Тесты на хантавирус у всех 25 членов экипажа лайнера MV Hondius и двух прибывших в Роттердам медицинских работников дали отрицательный результат. Об этом сообщила в письме парламенту Нидерландов министр здравоохранения страны Софи Херманс.

Она отметила, что прибывшие прошли тщательное медицинское обследование.

Все результаты анализов отрицательные. Заражение вирусом не выявлено говорится в документе

Ранее капитан порта в Роттердаме Рене де Врис рассказал о подготовке к приему лайнера, на котором произошла вспышка хантавируса. По его словам, в порту города были установлены 25 мобильных домиков для тестирования членов экипажа.

Лайнер MV Hondius прибыл в порт Роттердама 18 мая. Гавань смогла принять судно, так как она официально выполняет функцию карантинного порта.