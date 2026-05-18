Капитан порта Роттердама рассказал о подготовке гавани к приему лайнера Hondius

Москва18 мая Вести.В порту города Роттердам в Нидерландах были установлены 25 мобильных домиков для тестирования членов экипажа круизного лайнера MV Hondius. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал капитан порта Рене де Врис.

По его словам, домики разместили на окруженной со всех сторон длинной косе посреди порта, чтобы минимизировать вероятность контакта экипажа с местными жителями.

Первый запрос поступил примерно десять дней назад, когда ко мне зашел коллега и спросил: "Судно Hondius хочет зайти в Роттердам, как вы думаете, это хорошая идея?" Тогда я ответил: "Давайте посоветуемся с медицинской службой, и если они сочтут это целесообразным, то я буду вынужден принять это судно". Так что решение было простым, но подготовка была огромной – вся эта площадка предназначена для тестирования членов экипажа, и … там установлено 25 мобильных домиков рассказал он

18 мая круизный лайнер MV Hondius, на котором произошла вспышка хантавируса, прибыл в порт Роттердама. Гавань смогла принять судно, так как она официально выполняет функцию карантинного порта в соответствии с Законом об общественном здравоохранении Нидерландов.