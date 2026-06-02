Вода в Москве‑реке прогрелась до температуры моря в Сочи и Феодосии

Москва2 июн Вести.Температура воды в Москве-реке поднялась до 15 градусов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

Температура воды в Москве-реке у города Звенигорода составляет 15 градусов говорится в сообщении

Такую же температуру воды зафиксировали синоптики в море в Феодосии и Сочи.

По информации Гидрометцентра РФ температура воды в районе Евпатории составляет плюс 14 градусов, в районе Алушты - плюс 12 градусов. В районе Калининграда и Туапсе море прогрелось до 16 градусов, в Геленджике - до 17 градусов, в Анапе - до 18 градусов, в Ейске - до 19 градусов.

Врачи при этом призывают не начинать купальный сезон, пока вода не прогреется до 18 градусов.