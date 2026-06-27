Сырский признал, что Россия обладает огромным военным потенциалом Сырский признал наличие у России огромного военного потенциала

Москва27 июн Вести.Россия обладает огромным военным потенциалом, ее не стоит недооценивать, заявил главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский.

По его словам, которые приводит газета The Times, у России "огромный потенциал".

Нельзя недооценивать противника. У России огромный потенциал, прежде всего в плане своих систем вооружения сказал Сырский

Газета подчеркнула острую нехватку личного состава у ВСУ и превосходство России не только в военнослужащих, но и в баллистических ракетах и артиллерийских запасах.

Сырский 4 июня заявил, что Россия увеличивает количество и улучшает качество производимых беспилотников.