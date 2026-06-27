Москва27 июнВести.Россия обладает огромным военным потенциалом, ее не стоит недооценивать, заявил главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский.
По его словам, которые приводит газета The Times, у России "огромный потенциал".
Нельзя недооценивать противника. У России огромный потенциал, прежде всего в плане своих систем вооружениясказал Сырский
Газета подчеркнула острую нехватку личного состава у ВСУ и превосходство России не только в военнослужащих, но и в баллистических ракетах и артиллерийских запасах.
Сырский 4 июня заявил, что Россия увеличивает количество и улучшает качество производимых беспилотников.