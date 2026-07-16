Аэропорты Иваново и Ярославля прервали авиасообщение на фоне угрозы БПЛА

Аэропорты Ярославля и Иваново закрылись на фоне опасности атаки БПЛА Аэропорты Иваново и Ярославля прервали авиасообщение на фоне угрозы БПЛА

Москва16 июл Вести.Росавиация в целях безопасности временно приостановила работу аэропортов Иваново и Ярославля на фоне объявленной в этих регионах опасности атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Воздушные гавани не принимают и не выпускают самолеты.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сообщила пресс-служба ведомства в официальном канале "Говорит Росавиация" на платформе MAX

Согласно официальному сообщению правительства Ивановской области, в настоящее время в регионе действует режим опасности атаки БПЛА. В Ярославской области также объявлена беспилотная опасность, проинформировал глава региона Михаил Евраев в своем канале в MAX.